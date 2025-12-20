معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشورگفت: با تصویب شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵۴ رشته تحصیلی جدید به فهرست مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی افزوده شد. به گفته انجلاسی این تغییر در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا انجلاسی با اعلام این خبر گفت: 54 رشته‌ تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری به عناوین شغلی اختصاصی این سازمان اضافه شده و بر اساس مصوبه شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی، در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اعمال خواهد شد.

وی افزود: در این آزمون، در مجموع ۴۴۰۳ نفر در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب خواهند شد که بیشترین سهم مربوط به وزارت آموزش و پرورش با ۳۰۰۰ نفر است. همچنین ۱۴۴ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۴۴ نفر در سازمان بهزیستی کشور به‌کارگیری می‌شوند.



معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشورگفت: رشته‌های تحصیلی مصوب شامل حوزه‌هایی از جمله روان‌پزشکی، روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مدیریت، علوم اقتصادی، سیاست‌گذاری، آموزش، سلامت، توانبخشی، علوم ورزشی، علوم شناختی، مددکاری اجتماعی، پرستاری، علوم تغذیه، علوم تربیتی و رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی و افراد دارای معلولیت است.

وی افزود: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مجوز کتبی آزمون صادر شده و ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت تا پایان سال جاری به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و فرآیند جذب نیروها پس از برگزاری آزمون و طی مراحل قانونی نهایی خواهد شد.

علیرضا انجلاسی در پایان گفت: این مصوبه با هدف گسترش دامنه تخصصی نیروهای انسانی و ارتقای سطح خدمات حمایت اجتماعی و توانبخشی در کشور اجرا می‌شود.



لازم به ذکر است؛ در دوره نخست برگزاری آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت که سال گذشته برای نخستین باردر کشور برگزار شد ، بیش از ۱۲ هزار نفرتوان یاب شرکت کردند که بیش از ۴ هزار نفراز آن‌ها در دستگاه های دولتی پذیرفته شدند .