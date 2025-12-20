کمبود ۱۳۸۹ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی در مازندران
متوسط تأمین آب آشامیدنی مازندران ۱۴ هزار و ۲۸۸ لیتر در ثانیه برآورد میشود که نشان دهنده کمبود ۱۳۸۹ لیتر در ثانیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت آبفا مازندران با اشاره به نقش تعیینکننده کیفیت منابع زیرزمینی در پایداری تأمین آب شرب گفت: بخش قابل توجهی از چالشهای آبی استان ناشی از شرایط کیفی آبخوانها، وابستگی بالا به منابع زیرزمینی و کمبود زیرساختهای ذخیره و تأمین آب است.
بهزاد برارزاده با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب مازندران از سال ۱۳۷۱ مسئولیت تأمین، توزیع و بهرهبرداری از تأسیسات آب شرب و جمعآوری و تصفیه فاضلاب را در سطح استان بر عهده دارد، افزود: این شرکت در حال حاضر تمامی شهرهای استان با جمعیتی بالغ بر ۲.۱ میلیون نفر، ۱۷۹۱ روستا با ۱.۱ میلیون نفر و حدود ۱.۲۵ میلیون نفر جمعیت غیر دائم و توریست را تحت پوشش خدمات خود قرار داده و به جمعیتی بالغ بر ۴.۴۵ میلیون نفر خدماترسانی میکند.
او ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۲۸ روستا با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر هنوز تحت پوشش شبکههای آب و فاضلاب قرار نگرفتهاند که توسعه خدماترسانی در این مناطق نیازمند تأمین اعتبارات و اجرای پروژههای زیربنایی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: ۸۲ درصد تأمین آب شرب از منابع زیرزمینی شامل ۷۶۰ حلقه چاه و۳۵۲ دهنه چشمه و تنها ۱۸ درصد از منابع سطحی از طریق،۸ تصفیه خانه،۳ سد و ۱ رودخانه انجام میشود و همین موضوع کیفیت آبخوانها را به یکی از مهمترین مؤلفههای پایداری تأمین آب تبدیل کرده است.
برارزاده با اشاره به وضعیت کیفی آبخوانهای استان افزود: ۶۷ درصد جمعیت استان در محدوده آبخوانهایی با کیفیت نامطلوب از نظر وجود آهن و منگنز قرار دارند که این مناطق با کمبود ۱۰۸۰ لیتر در ثانیه آب و حدود ۲۳۰ هزار مترمکعب کمبود مخزن ذخیره مواجه هستند.
او ادامه داد: حدود ۱۰ درصد جمعیت استان نیز در محدوده آبخوانهایی با کیفیت آب شور قرار دارند که در این مناطق هم ۶۵ لیتر در ثانیه کمبود آب و ۲۶ هزار مترمکعب کمبود مخزن وجود دارد.
مدیرعامل آبفا مازندران تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳ درصد جمعیت استان در محدوده آبخوانهایی با کیفیت آب مناسب قرار دارند، اما حتی در این مناطق نیز کمبود ۵۱۵ لیتر در ثانیه آب و ۱۲۸ هزار مترمکعب کمبود مخزن ذخیره داریم.
برارزاده با بیان اینکه ظرفیت تولید آب شرب استان ۱۵،۶۷۷ لیتر در ثانیه است، گفت: متوسط تأمین آب استان ۱۴،۲۸۸ لیتر در ثانیه برآورد میشود که نشاندهنده کمبود حدود ۱،۳۸۹ لیتر در ثانیه تأمین آب شرب است.
او در ادامه به وضعیت مخازن ذخیره آب استان اشاره کرد و افزود: حجم مخازن مورد نیاز استان بیش از ۱،۰۴۵،۰۰۰ مترمکعب است در حالی که مخازن ذخیره در حال بهرهبرداری حدود ۶۶۱ هزار مترمکعب ظرفیت دارند و استان با کمبود حدود ۳۸۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب مواجه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران تأکید کرد: عبور از چالشهای موجود در حوزه تأمین آب شرب، مستلزم مدیریت مصرف، توسعه زیرساختهای ذخیره و تأمین آب و حمایت هدفمند اعتباری در سطح ملی و استانی است.