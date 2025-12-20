آزادسازی بیش از ۴۸۷ هکتار از اراضی ملی استان تهران
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از رفع تصرف و بازپسگیری بیش از ۴۸۷ هکتار از اراضی ملی استان طی ۸هشت ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، میرحامد اختری با اشاره به اقدامات یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران گفت: در جهت صیانت از اراضی ملی و اجرای قانون، طی هشت ماهه سال جاری بیش از ۴۸۷ هکتار از اراضی ملی درشهرستانهای تهران، ورامین، پیشوا، ری، شمیرانات، دماوند، فیروزکوه، شهریار، پاکدشت، ملارد و پردیس رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات در قالب اجرای احکام قضایی و اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع انجام شده است، تأکید کرد: اداره کل منابع طبیعی استان تهران با قاطعیت و بدون اغماض با سودجویان و متصرفان اراضی ملی برخورد میکند و حفاظت از انفال و حقوق عمومی را از اولویتهای اصلی خود میداند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در ادامه گفت: طی هشت ماه سال جاری، با تلاش نیروهای یگانهای حفاظت شهرستانهای تهران، ورامین، ری، شمیرانات، دماوند، فیروزکوه، ملارد و پردیس و با مدیریت فرمانده یگان حفاظت اداره کل، ۲۷ فقره حریق در سطحی بالغ بر ۱۱۹ هکتار از اراضی ملی مهار و اطفا شد.
اختری گفت: در همین مدت، از ۱۶۵ فقره چرای دام غیرمجاز به تعداد ۴۵ هزار و ۴۲۳ رأس دام جلوگیری به عمل آمده که این اقدام نقش مؤثری در حفظ و صیانت از عرصههای طبیعی استان داشته است.