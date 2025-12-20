پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان گفت : بازسازی آببند و جابهجایی روستاهای در معرض سیل در جازموریان را دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان ظهر شنبه ۲۹ آذرماه، در ادامه سفر خود به مناطق سیلزده جنوب استان کرمان، از مزارع کشاورزی و منازل مسکونی آسیبدیده از سیل در روستای کروچان از توابع شهرستان جازموریان بازدید کرد.
دکتر محمدعلی طالبی در حاشیه این بازدید: هزینههای زیادی طی چند سال گذشته برای ایجاد آببند واقع در این منطقه انجام شده که متأسفانه در سیل اخیر تخریب شده است.
وی افزود: بنای ما بر این است که هم در بازسازی این آببند و هم در بحث جابهجایی برخی از روستاهایی که در معرض سیلهای همیشگی قرار دارند، اقداماتی را در شهرستان جازموریان انجام دهیم.
امیدوار هستیم با همکاری دستگاههای مسئول، بخشی از دغدغه روستاییان و اهالی شهرستان جازموریان، بهویژه در این نقطه که بهصورت مرتب درگیر مسائل سیل هستند، برطرف شود.