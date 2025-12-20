علی آقامحمدی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما به موضوع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: متأسفانه شرکت‌های فعال در این حوزه به‌درستی در بورس پذیرفته نمی‌شوند، در حالی که در دنیا پیشتازان بازار سرمایه، شرکت‌های دیجیتال هستند و این حوزه آینده اقتصاد را رقم می‌زند.

آقامحمدی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی نباید صرفاً نگاه نظارتی داشت، افزود: اگر دچار گپ یا شکاف دیجیتالی شویم، این عقب‌ماندگی قابل جبران نخواهد بود. اقتصاد دیجیتال مزیت مهمی دارد و بسیاری از مشکلات اقتصاد سنتی کشور را ندارد؛ ضمن آنکه بستر اصلی فعالیت جوانان محسوب می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در کشور‌های اطراف در این حوزه به‌طور جدی در حال افزایش است و ایران نیز باید با حضور فعال، از این فرصت برای کسب تجربه، درآمد و رشد اقتصادی بالاتر استفاده کند.

آقامحمدی با اشاره به توقف روند ورود شرکت‌های دیجیتال به بورس گفت: نمونه‌هایی مانند تپسی، اسنپ، دیجی‌کالا و دیوار از پیشگامان این عرصه در کشور بوده‌اند، اما مدتی است پذیرش این شرکت‌ها در بورس متوقف شده که توجیهی ندارد و امیدواریم هماهنگی لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به نقش جوانان در آینده کشور خاطرنشان کرد: جوانان سرمایه‌های حقیقی ایران هستند؛ دشمن برای مهاجرت آنها برنامه‌ریزی می‌کند، اما وقتی این نسل با قدرت در میدان می‌ماند و به کشور خدمت می‌کند، وظیفه همه ماست که در خدمت آنها باشیم.