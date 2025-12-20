پخش زنده
زهره دهشیبی معاون نظارت و برنامهریزی صدا و سیمای خراسان جنوبی، بانوی برتر حوزه مدیریت رسانه ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زهره دهشیبی، معاون نظارت و برنامهریزی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در همایش بزرگ «بانوان رسانه ملی» به عنوان بانوی نمونه رسانه ملی در حوزه مدیران در سال ۱۴۰۴ مورد تجلیل قرار گرفت.
این موفقیت در همایش بزرگ بانوان رسانه ملی که با حضور مدیران و بانوان فعال رسانهای از سراسر کشور در سالن همایش شهاب سازمان صدا و سیما برگزار شد، اعلام و از خانم دهشیبی قدردانی شد.
در این همایش، زهره دهشیبی به پاس نقش مؤثر، مدیریت کارآمد، برنامهریزی دقیق و فعالیتهای شاخص در حوزه نظارت و راهبری فرآیندهای رسانهای، به عنوان بانوی برتر و نمونه رسانه ملی انتخاب شد.
این انتخاب، نشاندهنده جایگاه شایسته بانوان مدیر در رسانه ملی و نقشآفرینی مؤثر آنان در ارتقای کیفی برنامهسازی، سیاستگذاری و تحقق اهداف سازمان صدا و سیما است.