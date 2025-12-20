دستگیری قاچاقچیان چوب و زغال در استان همزمان با بارشها
نظری گفت: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم هیزم و زغال قاچاق از سودجویان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان از کشف ۴ هزار و ۶۰۰کیلوگرم هیزم و زغال قاچاق هزمنان با بارشها خبر داد. مجید نظری: با توجه به شرایط آبوهوایی استان و بارشهای مستمر برف و باران و کاهش دما و احتمال فعالیت قاچاقچیان و متخلفان منابع طبیعی گشت زنیها و حفاظت و نگهداری از عرصههای طبیعی استان با حساسیت بیشتری با مشارکت یگان حفاظت منابع طبیعی بهصورت شبانهروزی و در همه مناطق جنگلی استان در حال اجرا است. نظری اضافه کرد: با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت، مقدار ۴ هزار ۶۰۰ کیلوگرم هیزم و غال قاچاق شامل ۴ هزارو ۱۰۰ کیلوگرم هیزم و ۵۰۰ کیلوگرم ذغال کشف شد. وی ادامه داد: در این رابطه ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۴ باب کوره زغال گیری نیز کشف و امحاء و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شدهاست. سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست در ضورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای منابع طبیعی از جمله قطع درخت، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال و همچنین تصرف اراضی ملی و زمینخواری به سامانههای تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.