شبکه‌سازی و هم‌افزایی، کلید موفقیت مدیران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام یاوری در آیین افتتاح دوره توانمندسازی مدیران جدیدالانتصاب و روسای ادارات سمپاد کشور گفت: ایفای نقش مؤثر در هدایت و پرورش دانش‌آموزان مستعد نیازمند تعهد، انگیزه و نگاه عمیق تربیتی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد آموزشی و تربیتی افزود: مدیران مدارس سمپاد باید محیطی پویا و امیدبخش برای رشد استعداد‌های گوناگون فراهم کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، شبکه‌سازی حرفه‌ای و تبادل تجربیات میان مدیران مدارس سراسر کشور را از عوامل مهم موفقیت در مدیریت دانست و بر گسترش ارتباط و تعامل مداوم میان استان‌ها تأکید کرد.

یاوری در پایان خاطرنشان کرد: نقش مدیران مدارس در تحقق اهداف کلان سازمان تعیین‌کننده است، زیرا آنان حلقه ارتباطی میان سیاست‌های ستادی و واقعیت‌های آموزشی در مدارس استعداد‌های درخشان به شمار می‌آیند.

گفتنی است؛ این دوره در استان گیلان و شهرستان لنگرود در حال برگزاری است و محور‌های آن شامل ارتقای مهارت‌های مدیریتی، تقویت هماهنگی‌های اجرایی و ترویج مدیریت مبتنی بر یادگیری و نوآوری می‌باشد.