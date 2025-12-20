پخش زنده
بارش برف در ۲۴ ساعت گذشته در روستای آبچور بجنورد به ۱۸ سانتی متر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بررسی دادههای سامانه بارشی اخیر و گزارش ایستگاههای هواشناسی استان پس از صدور هشدار نارنجی شماره ۵، نشاندهنده ثبت بارشهای مؤثر باران و برف در اغلب شهرستانهاست که نقش مهمی در بهبود وضعیت منابع آبی و رطوبت خاک داشته است.
بارش برف در ایستگاههای مناطق مختلف استان به شرح زیر گزارش شده است:
آبچور بجنورد: ۱۸ سانتیمتر، بلغان شیروان: ۱۷ سانتیمتر، فاروج: ۱۰ سانتیمتر، چنارانشهر: ۷ سانتیمتر، سرداب سرانی: ۶ سانتیمتر، شیروان: ۴ سانتیمتر، رباط شیروان: ۳ سانتیمتر.
بر اساس آمار ثبت شده، بیشترین میانگین بارش شهرستانی هم مربوط به فاروج با ۱۳.۴ میلیمتر بوده و ایستگاه قرهجقه در این شهرستان با ثبت ۳۱.۸ میلیمتر بارش تجمعی، بیشترین مقدار بارش را در سطح استان گزارش کرده است.
پس از آن، شهرستانهای بجنورد (۹.۷ میلیمتر) و شیروان (۷.۹ میلیمتر) نیز بارش قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
میانگین بارش استان در این سامانه ۴.۹ میلیمتر ثبت شده است.
بر اساس هشدار نارنجی شماره ۵ اداره کل هواشناسی استان: فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت و احتمال بارش باران و برف، مهگرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد و لغزندگی محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر مخصوصا در شمال استان وجود دارد.