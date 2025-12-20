پخش زنده
امروز: -
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر پیوند میان سیره نبوی و مسائل اجتماعی امروز، بازخوانی آموزههای پیامبر اسلام (ص) بر پایه نیازها و چالشهای انسان معاصر را یک ضرورت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهروزآذر در سومین نشست کارگروه اجتماعی ستاد بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص)، که با رونمایی از پوستر «سلسله نشستهای اندیشههای نبوی در زندگی انسان معاصر» همراه بود، اظهار داشت: باید این پرسش را مطرح کرد که اگر پیامبر اسلام امروز در جهان حضور داشتند، در برابر جنگها، بحرانهای جهانی، مسائل کودکان و چالشهای اجتماعی چه رویکردی اتخاذ میکردند؟ این پرسش میتواند آغازگر گفتوگویی باشد که میان سیره نبوی و واقعیتهای زمانه پلی ارتباطی ایجاد کند.
او با اشاره به جایگاه کودک و نوجوان در سیره پیامبر افزود: مفاهیمی مانند رحمت، عطوفت، گفتوگو و تربیت، پایههای آموزههای نبوی هستند و میتوانند الهامبخش محتواهای تربیتی برای نسلهای مختلف باشند.
معاون رئیسجمهور همچنین به تغییر ذائقه مخاطبان رسانهای اشاره کرد و گفت: بخشی از ادبیات ارزشمند گذشته باید در قالب رسانههای کوتاه، جذاب و قابلدسترس بازتولید شود تا در فضای رسانههای نوین تأثیرگذارتر باشد.
وی با تأکید بر اهمیت تعیین مخاطب هدف خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اثرگذاری واقعی، باید از نگاههای کلی فاصله گرفت و با تمرکز بر گروههای مشخص، مسیر تولید و انتشار محتوا را بهصورت هدفمند پیش برد.
بر پایه گزارش معاونت، در این نشست برنامههای رویدادمحور کارگروه اجتماعی، از جمله «جایزه پیامبر مهربانی»، طرح «نوآوری اسوه»، معرفی «۱۵۰۰ زن نامدار ایرانی» و برگزاری «سلسله نشستهای اندیشههای نبوی در زندگی انسان معاصر» معرفی شدند.
همزمان با جلسه، از پوستر رسمی این نشستها رونمایی شد. همچنین نخستین نشست این سلسله با عنوان «فاطمه (سلاماللهعلیها) و کنشگری مرزی» بهمناسبت میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد و غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه، در سخنرانی خود به تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه (س) و ضرورت شناخت جامعتر از جایگاه ایشان در تاریخ اسلام پرداخت.