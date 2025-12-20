پخش زنده
امروز: -
۹ نفر از افرادی که در جریان مراسم ختم مرحوم خسرو علیکردی بازداشت شده بودند، با قرار تامین آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: ۹ نفر از افرادی که در جریان اقدامات و رفتار هنجارشکنانه در پایان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم «خسرو عیلکردی» دستگیر شده بودند با «قرار تامین مناسب و متناسب» آزاد شدند.
حسن همتی فر افزود: آخرین جزییات این پرونده در هفته جاری در نشست خبری به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده بود که ۳۹ نفر از هنجارشکنان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم «خسرو عیلکردی» در بازداشتگاه قانونی با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر هستند.