به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: ۹ نفر از افرادی که در جریان اقدامات و رفتار هنجارشکنانه در پایان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم «خسرو عیلکردی» دستگیر شده بودند با «قرار تامین مناسب و متناسب» آزاد شدند.

حسن همتی فر افزود: آخرین جزییات این پرونده در هفته جاری در نشست خبری به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.

پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده بود که ۳۹ نفر از هنجارشکنان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم «خسرو عیلکردی» در بازداشتگاه قانونی با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر هستند.

در حالی که علت فوت آقای «خسرو علیکردی » وکیل و فعال سیاسی بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی سکته قلبی بوده است، در دو هفته اخیر رسانه های بیگانه تلاش کرده اند به این فوت، جلوه سیاسی بدهند.