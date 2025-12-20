به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول پشتیبانی و توزیع مؤسسه دارالایتام مهدیه گفت: در این طرح حمایتی بیش از ۷۰۰ خانواده مشمول دریافت بسته‌های معیشتی شده‌اند که ارزش هر بسته به طور میانگین حدود ۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که مجموع هزینه این بسته‌ها نیز حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

حسین عزیزی در ادامه افزود: این بسته‌های معیشتی شامل میوه شب یلدا از جمله انار و پرتقال، شیرینی، اقلام بهداشتی و شوینده، برنج، روغن، گوشت گوسفندی و گوشت گوساله است که با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

عزیزی با قدردانی از همراهی خیرین نیک‌اندیش اظهار داشت: این اقدام با مشارکت و حمایت خیرین انجام شده و از تمامی افرادی که همواره در کنار مؤسسه دارالایتام مهدیه همدان هستند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

وی همچنین بیان کرد: به منظور تکریم خانواده‌ها و تسهیل در فرآیند توزیع، خدمات ایاب و ذهاب نیز برای خانواده‌های تحت پوشش در نظر گرفته شده تا بسته‌ها به شکلی منظم و با حفظ شأن خانواده‌ها به دست آنان برسد.