امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در ۱۳ حوزه خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در این استان در ۱۳ حوزه امتحانی و ۱۲ شهرستان برگزار می‌شود.

مرتضوی افزود: این امتحانات تا ۱۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این دوره از امتحانات هزار و ۳۳۷ داوطلب شرکت می‌کنند، گفت: از این تعداد ۶۵۳ نفر پسر و ۶۸۴ نفر دختر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم برگزاری منظم امتحانات گفت: تمهیدات اجرایی، نظارتی و حفاظتی لازم برای برگزاری مطلوب امتحانات در سطح استان پیش‌بینی و اجرا شده است.