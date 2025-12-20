پخش زنده
امروز: -
امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در ۱۳ حوزه خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد در این استان در ۱۳ حوزه امتحانی و ۱۲ شهرستان برگزار میشود.
مرتضوی افزود: این امتحانات تا ۱۰ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این دوره از امتحانات هزار و ۳۳۷ داوطلب شرکت میکنند، گفت: از این تعداد ۶۵۳ نفر پسر و ۶۸۴ نفر دختر هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم برگزاری منظم امتحانات گفت: تمهیدات اجرایی، نظارتی و حفاظتی لازم برای برگزاری مطلوب امتحانات در سطح استان پیشبینی و اجرا شده است.