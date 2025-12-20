پخش زنده
در آستانه شب یلدا، پویش ملی یلدای مهربانی با کمک خیران و با محوریت مراکز نیکوکاری در استان اردبیل هم برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، با فرارسیدن شب یلدای ۱۴۰۴، در روزهایی که سرما مهمان خانههاست، گرمای انسانیت و همدلی به دست خیران و مردم نوعدوست کشور در قالب پویش بزرگ «یلدای مهربانی» شکوفا شده و سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اردبیل اجرای پویش ملی یلدای مهربانی را آغاز کردهاند.
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: در آستانه شب یلدا، ۵۰۰ بسته کمک معیشتی باارزش هرکدام چهار میلیون تومان به خانوادههای نیازمند زندانیان در این استان اهدا شد.
جلال آفاقی، اظهار کرد: در آستانه شب یلدا و در راستای برنامههای حمایتی، تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشتی باهمت خیرین و نهادهای حمایتی، میان خانوادههای نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان استان توزیع شد.
وی با تقدیر از این اقدام انساندوستانه گفت: ارزش ریالی هر یک از این بستهها، معادل چهار میلیون تومان برآورد شده است که میتواند به بهبود نسبی وضعیت معیشتی این خانوادهها در فصل زمستان کمک کند.
دادستان مرکز استان اردبیل در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی این نهاد افزود: انجمن حمایت از زندانیان تنها به اهدای کمکهای معیشتی محدود نمیشود. از ابتدای سال جاری تاکنون، با مساعدت خیرین، امکان آزادی قضایی ۸۰ زندانی نیازمند فراهم شده و این عزیزان به آغوش خانوادههای خود بازگشتهاند.
آفاقی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر مشارکتهای مردمی تصریح کرد: این قبیل اقدامات گواه روشنی بر همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در قبال آسیبپذیرترین اقشار جامعه است. توسعه و تداوم چنین برنامههایی نیازمند عزم همگانی و گسترش فرهنگ نیکوکاری در سطح استان است.