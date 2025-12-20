مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از افزایش چشمگیر فعالیت‌های حمایتی و تسهیلات قانونی برای فعالان بخش کشاورزی خبر داد و گفت: طی هشت ماهه سال جاری، در مجموع بیش از ۹ هزار پروانه کسب کشاورزی برای بهره‌برداران استان صادر و یا تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سجاد حسامی افزود: در این بازه زمانی، ۶،۱۱۶ فقره پروانه کسب جدید برای متقاضیان صادر شده و همچنین ۳،۲۳۹ فقره پروانه نیز مراحل تمدید خود را گذرانده‌اند که مجموعاً بیش از ۹ هزار مجوز در حوزه کشاورزی فعال شده است.

او همچنین بر رویکرد توسعه‌ای و تجهیز زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: در راستای تقویت صنوف و تشکل‌های کشاورزی، تعداد موارد حمایتی و مصوب استانی از چهار مورد به هفت مورد افزایش یافته است که این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی استان برای توسعه و تجهیز هرچه بیشتر زیرساخت‌های بخش کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آموزش به عنوان رکن اصلی ارتقای بهره‌وری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با هدف توانمندسازی فعالان این حوزه، طی همین مدت یک هزار و ۶۵ نفر از مدیران و اعضای تشکل‌های کشاورزی تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند، امری که بی‌شک در ارتقای سطح دانش فنی و مهارت عملی آنان تأثیر بسزایی خواهد داشت.