خودروی باری محصول شرکت دانگ فنگ چین است که با واردات بخشی از قطعات و میزان ساخت داخل ۲۰ درصدی در گروه خودروسازی سایپا تولید خواهد شد.

عمق ساخت داخل از سال آینده افزایش می‌یابد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۵۰ درصد خواهد رسید.

این کامیون به موتور ٦ سیلندر ١٣.٥ لیتری با قدرت ٥٦٠ اسب بخار مجهز شده است و دارای سیستم کاهش آلایندگی SCR، ترمز اضطراری، ترمز پارک برقی، ترمز شیب می‌باشد.

این خودرو مطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد تولید می‌شود و امکان ارتقاء استاندار‌های جدید ۱۲۰ گانه را دارد.