تولید انبوه کامیون کشنده ۴۴ تُنی
کامیون کشنده جی ایکس ۵۶۰ با وزن ۴۴ تن و کاهش ۸ درصدی مصرف سوخت روی خط تولید داخلی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، این
خودروی باری محصول شرکت دانگ فنگ چین است که با واردات بخشی از قطعات و میزان ساخت داخل ۲۰ درصدی در گروه خودروسازی سایپا تولید خواهد شد.
عمق ساخت داخل از سال آینده افزایش مییابد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ۵۰ درصد خواهد رسید.
این کامیون به موتور ٦ سیلندر ١٣.٥ لیتری با قدرت ٥٦٠ اسب بخار مجهز شده است و دارای سیستم کاهش آلایندگی SCR، ترمز اضطراری، ترمز پارک برقی، ترمز شیب میباشد.
این خودرو مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد تولید میشود و امکان ارتقاء استاندارهای جدید ۱۲۰ گانه را دارد.