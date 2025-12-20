پخش زنده
امروز: -
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که با واردات انبوه نهادههای دامی و برنامهریزی دقیق در تولید، تأمین مرغ و تخممرغ کشور در ماههای منتهی به عید نوروز ۱۴۰۵ بدون مشکل ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم حسننژاد، گفت: تولید مرغ و تخممرغ در کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و با اقدامات انجامشده، بازار در ماههای پایانی سال با کمبود یا نوسان عرضه مواجه نخواهد شد.
وی افزود: میزان جوجهریزی مناسب بوده و تدارک لازم برای تأمین پایدار مرغ و تخممرغ تا پایان سال انجام شده است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به واردات گسترده نهادههای دامی از یک هفته گذشته گفت: حجم بالایی از محمولههای ذرت، کنجاله سویا و سایر نهادهها به واحدهای تولیدی در حال حمل است و این روند تا تثبیت وضعیت بازار ادامه دارد.
حسننژاد افزود: نهادههای دامی بیش از نیاز کشور ثبت سفارش و وارد شدهاند تا ذخایر مطمئن و کافی برای ماههای آینده وجود داشته باشد و امنیت غذایی در این بخش تضمین شود.
با اجرای این تدابیر، وزارت جهاد کشاورزی اطمینان داده است که بازار مرغ و تخممرغ در مسیر ثبات قرار دارد و نگرانی از بابت عرضه یا افزایش قیمتها تا پایان سال وجود نخواهد داشت.