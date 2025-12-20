پخش زنده
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: تاکنون زیرساخت برقرسانی به ۱۱ هزار واحد از طرحهای نهضت ملی مسکن در ۲۴ شهرستان در محدوده فعالیت این شرکت محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مهدی شفیعیان افزود: نصب و تجهیز تعداد ۱۲۸ پست هوایی با ظرفیت ۳۳ هزارکیلو ولت آمپر و صرف بیش از ۳۱۱۵ میلیارد ریال هزینه در مسکن ملی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه برقرسانی به طرحهای نهضت ملی مسکن یکی از اولویتهای اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس است، تاکید کرد: در راستای تامین برق متقاضیان طرحهای نهضت ملی مسکن، اقدامات گستردهای انجام گرفته که از جمله آنها میتوان به ساخت پستهای جدید برق، توسعه شبکههای برق، ایجاد خطوط اصلی و زیرساختهای لازم اشاره کرد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به وضعیت برق رسانی به روستاهای استان اشاره کرد و گفت: درحال حاضر ۹۱ درصد روستاهای استان از برق پایدار و مطمئن برخوردارند.
شفیعیان اضافه کرد: در سال گذشته ۶ روستا در استان فارس برقدار شدند که با این تعداد روستای برقدار، درحال حاضر تعداد روستاهای برخوردار از نعمت برق درمحدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ۲ هزار و ۴۸۷ روستا رسیده است.
وی، یادآورشد: در راستای طرح بهارستان تاکنون در هزار و چهار روستای استان عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکههای توزیع نیروی برق انجام شده و تا پایان سال برای ۲۳۳ روستای هدف دیگر نیز انجام خواهد شد.