اعضای جدید هیئتمدیره صندوق اعتباری هنر در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای جدید هیئتمدیره صندوق اعتباری هنر در مراسمی با حضور حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند و از خدمات اعضای پیشین هیئتمدیره تقدیر بهعمل آمد.
در این مراسم منوچهر شاهسواری، حمیدرضا نوربخش، مرتضی کاظمی، علی غیاثی ندوشن و سعید توکل به عنوان اعضای جدید هیئتمدیره صندوق اعتباری هنر معرفی شدند.
همچنین منوچهر شاهسواری به عنوان رئیس هیئتمدیره و حمیدرضا نوربخش با عنوان نایبرئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات اعضای پیشین هیئتمدیره، بر ضرورت استمرار حمایتها و خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر کشور تأکید شد.