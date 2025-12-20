جاده های تربت جام باز است
جاده های تربت جام پس از انجام ۱۵۰ تن شن و نمک پاشی و حدود ۵۰۰ کیلومتر برف روبی باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای تربت جام اعلام کرد: در پی بارش های اخیر برف و کاهش دما، عملیات گسترده شن پاشی، نمک پاشی و برف روبی در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره به صورت مستمر و شبانه روزی انجام شد.
مهدی زراعتگر افزود: با تلاش نیروهای راهدار و استفاده از ماشین آلات راهداری، بیش از ۱۵۰ تن شن و نمک در محورهای اصلی و فرعی برای جلوگیری از لغزندگی و افزایش ایمنی تردد توزیع شد.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود ۵۰۰ کیلومتر برف روبی در راه های مواصلاتی انجام گرفت و تمامی محورهای اصلی هم اکنون باز و تردد در آن ها جریان دارد.
زراعتگر با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری گفت: «همکاران ما با حضور به موقع در محورهای برف گیر، تلاش کردند تا کمترین اختلال در رفت و آمد هموطنان ایجاد شود و این عملیات تا پایان شرایط ناپایدار جوی ادامه خواهد داشت».
رئیس اداره راه از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و توجه به هشدارهای راهداری، در سفرهای زمستانی نهایت دقت را داشته باشند.