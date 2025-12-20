پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از برگزاری کارگاه آموزشی «هادیان زندگی» با هدف توانمندسازی مربیان حوزه سلامت و ترویج جوانی جمعیت و فرزندآوری در شهرستانهای استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر شریفی، با اشاره به اهمیت راهبردی جوانی جمعیت و نقش آن در آینده کشور، گفت: کارگاه آموزشی «هادیان زندگی» ویژه هستههای آموزشی شهرستانها برگزار شد تا مربیان و فعالان حوزه سلامت با آخرین مباحث و رویکردهای مرتبط با سیاستهای جمعیتی آشنا شوند.
وی افزود: در این کارگاه، موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، نجات جنین و راهکارهای کاهش سقط جنین مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد شرکتکنندگان با رویکردهای علمی، فرهنگی و آموزشی در این حوزهها توانمند شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این برنامهها، تصریح کرد: توسعه و استمرار آموزشهای هدفمند در سطح شهرستانها میتواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی گیرندگان خدمت و عموم مردم نسبت به اهمیت فرزندآوری و جوانی جمعیت داشته باشد.
دکتر شریفی در پایان تأکید کرد: آموزش هدفمند و آگاهسازی اجتماعی از مهمترین ابزارها برای تحقق سیاستهای جمعیتی و صیانت از سلامت خانواده و جامعه است و میتواند گامهای مؤثری در جهت پیشگیری از سقط عمدی جنین و تقویت بنیان خانواده بردارد.