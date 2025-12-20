پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن شب یلدا بلیت نمایشهای تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر با ۵۰ درصد تخفیف ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر، همکاری سامانههای فروش و موافقت گروههای اجرایی، بلیت نمایشهای به صحنه رفته در این مجموعه به مناسب فرا رسیدن شب یلدا روز یکشنبه ۳۰ آذر با ۵۰ درصد به فروش میرسد.
تمامی تماشاگرانی که مایل به استفاده از این تسهیلات هستند میتوانند با مراجعه به سامانههای فروش و همچنین مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر از تسهیلات تخفیف ۵۰ درصدی خرید بلیت نمایشهای به صحنه رفته در این مجموعه استفاده کنند. همچنین ۵۰ درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن دسته از تماشاگرانی که قبل از انتشار این اطلاعیه نسبت به خرید بلیت نمایشها در روز یکشنبه ۳۰ آذر اقدام کردهاند، طی روزهای پیش رو عودت داده میشود.
هم اکنون نمایشهای «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحتپیشه در تالار چهارسو، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی در تالار سایه و «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.