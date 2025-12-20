به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده، توسعه راه‌ها را از اولویت‌های مهم استان برشمرده و گفت: جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آبروی استان محسوب می‌شود و حتی یک روز تأخیر در اجرای آنها خسران‌آور است.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به بسیج همه امکانات برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی، افزود: وضعیت راه‌های استان در سال‌های گذشته مطلوب نبوده، اما در ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان و جذب اعتبارات از مسیر‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته که امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی، این پروژه تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

قطعه چهارم بزرگراه ایواوغلی به گیت منطقه آزاد ماکو در حد فاصل روستای مراکان تا روستای زنگلان چایپاره به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال امروز وارد فاز اجرایی شد.