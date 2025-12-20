به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمدرضا کریم پور معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: اعزام مشمولان خدمت مقدس سربازی دی ماه استان مازندران راس ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه یکم دی ماه در ۲ نقطه شرق و غرب استان با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های بهداشتی انجام خواهد شد.

او افزود: بر این اساس مشمولان ساکن شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، جویبار، سیمرغ، قائمشهر، سوادکوه، بابل، آمل، فریدونکنار و بابلسر از محل تعین شده در پارک شهید زارع شهرستان ساری واقع در کیلومتر ۲ جاده نکا در ساعت تعین شده به مراکز آموزشی اعزام خواهند شد.

سرهنگ "کریم پور" در ادامه، گفت: مشمولان ساکن شهرستان‌های محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر می‌بایستی در ساعت تعین شده برای اعزام به مراکز آموزشی به مجتمع نفریحی سیترا (پلاژحسینی) شهرستان نوشهر مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: کلیه مشمولان تخصیص داده شده به مراکز آموزش داخل استانی (شهید ادیبی مرزن آباد چالوس- شهید قاسمیان شیرگاه و المهدی (عج) بابل)، همچنین سپاه استانی (کد ۵۳۶) و طلبه طرح هجرت (کد ۷۱۹ و ۷۲۰) و کد ۳۸۸ مرکز آموزش آیت الله خاتمی یزد (قرارگاه سازندگی خاتم) و کد ۷۰۴ آباده فارس (قرارگاه سازندگی خاتم)، کد ۴۷۷ (مرکز نخبگان (شهید مدرس کرج) کد ۶۴۳ (مرکز نخبگان شهدای وظیفه نزاجا ۰۱) به صورت انفرادی به مراکز آموزش تعیین شده اعزام خواهند شد. (خود معرف)

سرهنگ کریم پور گفت: تا قبل از ورود به مراکز آموزش، بهداشت فردی از قبیل: کوتاه نمودن موی سر، گرفتن ناخن‌ها و. را رعایت نموده، وسایل شخصی، بهداشتی، قاشق و چنگال، لیوان و لباس گرم و. را به همراه داشته و از حضور و استقرار خانواده‌ها برای بدرقه مشمولان در محل اعزام اکیدا خودداری نمایند.

او افزود: اصل مدارک مورد نیاز (برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص متأهلین، پدر نظامی شاغل یا وابسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء و...) را همراه خود داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران با استناد ماده ۱۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، گفت: کسانی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف ۶ ماه خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف ۶ ماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.