درشبانه روز گذشته ۳۳ تصادف در جادههای استان اصفهان به وقوع پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به وقوع حوادث ترافیکی در جادههای استان در ۲۴ ساعت گفت:از این تعداد، ۲۸ حادثه خسارتی، چهار حادثه جرحی و یک حادثه فوتی بوده است.
سرهنگ علی مولوی در خصوص وضعیت تردد در محورهای استان ادامه داد: صبح امروز شاهد بارش باران در محورهای خور، بارش خفیف برف در محورهای دهاقان و مه گرفتگی در گردنههای نیه و ظفرقند بودیم.
وی بابیان اینکه در حال حاضر بارشها پایان یافته و شاهد برودت هوا دراستان هستیم، ادامه داد: همه محورهای استان اصفهان باز است، اما با ذوب شدن برفهای کنار جاده و کاهش دما احتمال بادروبه پیش بینی میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین با اشاره به ایجاد یخ سیاه در محورهای مواصلاتی استان گفت:رانندگان لازم است با توجه کردن به این پدیده و حرکت با سرعت مطمئن در جاده ها، دچار حادثه نشوند.
سرهنگ مولوی تاکید کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و ورود سامانه سرد به استان به همه شهروندان توصیه میشود، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
یخ شفاف یا یخ سیاه، پوششی شفاف و هموار از یخ است. این یخ سیاه نیست، بلکه به دلیل شفاف بودن همرنگ چیزی که به آن چسبیده است، به نظر میرسد. تشکیل شدن یخ شفاف بر روی سطح جادهها موجب میشود، جاده مرطوب به نظر برسد، اما رانندگان متوجه یخ زدگی جاده نشوند.