نمایشگاه «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید» علاوه بر یک رویداد هنری، فضایی آموزشی و یک نقد درون گفتمانی برای مخاطبان و جامعه است.
محمدحسین نیرومند ، کارتونیست ،در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید» گفت: این نمایشگاه صرفاً یک رویداد هنری نیست، بلکه جنبه آموزشی نیز دارد. از آنجا که خودم معلم هستم، تلاش کردم در کنار نمایش آثار، مخاطب با فرآیند شکلگیری و ارتقای کاریکاتور نیز آشنا شود.
وی افزود: آثار این نمایشگاه منتخبی از کارهای ۳۰ سال گذشته من است. در طول بیش از ۴۰ سال فعالیت حرفهای، برخی آثار دارای ایدههای خوبی بودند اما اجرای آنها به سطح مطلوب نرسیده بود، به همین دلیل این آثار را دوباره اجرا و ویرایش کردم. کاریکاتور این قابلیت را دارد که ویرایش شود و اجرای مجدد به هماهنگی و انسجام بیشتر اثر کمک میکند.
این کارتونیست با اشاره به رویکرد زیباشناسانه آثار تصریح کرد: در بازاجرای آثار تلاش کردم عنصر خنده را تقویت و کیفیت زیباشناختی کارها را ارتقا دهم. حتی برخی از این آثار منجر به شکلگیری ایدههای تازه برای خلق آثار جدید شدند که این خود از ویژگیهای مهم هنر کاریکاتور است.
نیرومند با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با ارائه ۵۰ اثر برپا شده است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این آثار، بیان نقد درونگفتمانی با زبانی طنزآمیز است. در این آثار، ضعفهای جامعه مطرح میشود و کاریکاتور مانند یک ذرهبین، زخمها و کاستیها را بزرگنمایی میکند. طنز در این آثار، نقد فرادستانه دارد و مخاطب میتواند این نگاه را بهوضوح در کارها مشاهده کند.