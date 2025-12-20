

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این جلسه با حضور اعضای کمیته انضباطی و افراد مورد شکایت در محل فدراسیون برگزار شد و پس از بررسی مستندات، مدارک و محتوای منتشرشده در فضای مجازی، احکام زیر صادر شد:

۱- شهربانو منصوریان

با توجه به شکایت‌های مطرح‌شده درباره تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، و پس از بررسی مستندات و بازبینی اظهارات وی، کمیته انضباطی نامبرده را به یک میلیارد ریال جریمه نقدی ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی در رشته ووشو براساس ماده ۶۱ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون محکوم کرد. همچنین تأکید شد در صورت تکرار تخلفات، مجازات تشدید خواهد شد.

۲- سهیلا منصوریان

با بررسی مستندات مربوط به تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، کمیته انضباطی وی را به ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی ۱۰ ماه محرومیت از فعالیت در رشته ووشو براساس ماده ۶۱ مقررات انضباطی محکوم کرد.

۳- توحید اسدیان

در پی شکایت‌های مطرح‌شده درباره تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، و پس از بررسی مدارک و بازبینی اظهارات منتشرشده، کمیته انضباطی وی را به یک میلیارد ریال جریمه نقدی ۱۴ ماه محرومیت از فعالیت ورزشی در رشته ووشو براساس مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ مقررات انضباطی محکوم کرد.

در این پرونده نیز هشدار تشدید مجازات در صورت تکرار تخلفات صادر شد.

۴- لیلا دهقان

براساس گزارش فدراسیون درباره توهین به مقامات در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان بانوان در تبریز، وی طبق ماده ۶۱ مقررات انضباطی به ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو محکوم شد.

فدراسیون ووشو اعلام کرد آرای صادره مطابق ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق، به مدت یک هفته قابل اعتراض در کمیته استیناف است.

همچنین فدراسیون تأکید کرد حق پیگیری قانونی و طرح شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را برای خود محفوظ می‌داند.