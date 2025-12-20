تصویر دختر دانش آموز افغانستانی، برترین عکس سال یونیسف شناخته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد: عکس «هاجره» دانش آموز ده ساله افغانستانی به عنوان عکس سال ۲۰۲۵ یونیسف انتخاب شد.

این عکس، دختر دانش آموز از اهالی استان ننگرهار را با لباس محلی در حال نوشتن و تمرکز بر کتاب‌های درسی اش نشان می‌دهد که آن را یک عکاس فرانسوی ثبت کرد.

هیئت داوران این نهاد روز گذشته در مراسم اهدای جوایز در شهر برلین گفته‌اند که این عکس نمادی از مقاومت و پایداری دختران افغانستان در برابر محدودیت‌های آموزشی است.

یونیسف اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۲.۲ میلیون دختر بالای کلاس ششم در افغانستان از رفتن به مدرسه محروم هستند. تحصیل دختران بالای کلاس ششم از ۴ سال قبل تاکنون متوقف بوده است.