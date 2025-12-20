پخش زنده
ثبتنام نخبگان جامعه کار و تولید در سی و هفتمین جشنواره امتنان در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ثبت نام نخبگان جامعه کار و تولید در سی و هفتمین جشنواره امتنان از از ۱۷ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمیشود.
ابراهیم مهرجو با بیان اینکه جشنواره امتنان یکی از برنامههای شاخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تکریم و تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید برگزار میشود، افزود: این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب سیاستها و خطمشی کلان فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه برگزار میشود
مهرجو اضافه کرد: فرآیند ثبتنام جشنواره صرفاً از طریق پرتال اختصاصی جشنواره به نشانی https://emtenan.mcls.gov.ir انجام و متقاضیان باید در بازه زمانی تعیینشده اطلاعات و مستندات خود را در سامانه مورد نظر بارگذاری کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: کارگران و گروههای کاری دارای اختراع، ابتکار، خلاقیت و ایدههای نوآورانه که منجر به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و رشد تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی شدهاند میتوانند در این جشنواره ثبتنام کنند و هیچ محدودیتی برای ثبتنام واجدان شرایط وجود ندارد.
مهرجو با اشاره به نقش تشکلها و دستگاهها در موفقیت جشنواره گفت: از سازمانهای کارگری و کارفرمایی، تشکلهای صنفی، دستگاهها، کارگاهها و واحدهای تولیدی انتظار میرود با اطلاعرسانی گسترده، زمینه مشارکت حداکثری کارگران و کارفرمایان استان را در این رویداد مهم فراهم کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان افزود: تاکنون حدود ۵۰ نفر در استان در این جشنواره ثبتنام کردهاند که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی، برگزیدگان استانی و ملی معرفی خواهند شد
مهرجو اضافه کرد: جشنواره امتنان همهساله همزمان با هفته کار و کارگر با حضور ریاست جمهوری برگزار و از برگزیدگان نهایی در سطح ملی و استانی تجلیل میشود.
وی همچنین با اشاره به آمار جامعه کارگری استان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار خانوار جامعه کارگری در استان کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.