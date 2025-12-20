به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از کارخانه راکد آجر سفال در شهرستان چایپاره بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید ضمن بررسی وضعیت این واحد تولیدی که دارای خط تولید تمام اتوماتیک تولید آجرسفال با ظرفیت ۲۱ میلیون قالب در سال بوده و از سال ۹۴ به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک صنعت و معدن درآمده، بر احیای آن تاکید کرد.