دادستان عمومی و انقلاب ازنا گفت: فردی که با ادعای نفوذ در دادگستری ازنا از مردم کلاهبرداری می‌کرد،از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان بازداشت شد.



به گزارش ادعای نفوذ در دادگستری ازنا استان ،مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و مأموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت. به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اصغر کرم پور فیروزی گفت: بر اساس دریافت گزارشی در خصوص تخلف و اقدامات غیرقانونی فردی مبنی بر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا افزود: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری و مأموران انتظامی ازنا دستگیر شد.

کرم پور فیروزی بیان کرد: وی پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ازنا، با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.