رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه آموزشی شاد برای پوشش بهتر آموزش دانشآموزان کشور به ۲ هزار سِرور جدید نیاز دارد که دستور تأمین آن از سوی رئیسجمهور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا منادی امروز در گردهمایی مجمع خیران مدرسهساز آذربایجان شرقی افزود: شبکه شاد در حال حاضر ۴۰۰ سرور فعال دارد و ۱۰۰ سرور دیگر نیز تأمین شده است، اما برای بهبود عملکرد این شبکه و ارائه خدمات آموزشی به ۱۷ میلیون دانشآموز، به ۲ هزار سرور دیگر نیاز داریم.
وی ادامه داد: میزان تخریب مدارس بهگونهای است که حتی مدارس جدید نیز در مدت کوتاهی دچار آسیب میشوند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کمیسیون آموزش به زنجیره تأمین آموزش اعتقاد داریم و پیگیر اختصاص ۰.۲ درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای مدرسهسازی هستیم.
وی افزود: اگر مشارکت مردم و خیران نبود، قطعا در حوزه آموزش با مشکلات جدی مواجه میشدیم، زیرا دولتها بهتنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای آموزشی نیستند.
منادی با اشاره به جایگاه تبریز در مدرسهسازی گفت: تبریز در این حوزه یک نشان است و مرحوم خسروشاهی و خاندان مردانیآذر از چهرههای شاخص مدرسهسازی کشور به شمار میروند. مدرسهسازی کاری است که خداوند به آن برکت میدهد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز ۵۲ هزار نیروی بابای مدرسه ساماندهی شدند که پس از پیگیریهای فراوان، حقوق هر یک از آنها ۶ میلیون تومان افزایش یافت و مجوز استخدام ۲۰ هزار «بابای مدرسه» دیگر نیز صادر شده است.
منادی گفت: بهترین سن شروع آموزش برای کودک پنجسالگی است و دولت باید سن آموزش رسمی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به سمت مهارتیشدن حرکت میکند و دیپلم به ۲ شاخه مهارتی و نظری تقسیم میشود تا دانشآموزان نیمی از دوره متوسطه دوم را در هنرستانها آموزش ببینند.