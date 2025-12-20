رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه آموزشی شاد برای پوشش بهتر آموزش دانش‌آموزان کشور به ۲ هزار سِرور جدید نیاز دارد که دستور تأمین آن از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است.

تلاش برای افزودن ۲ هزار سِروِر به شبکه شاد آموزش و پرورش

تلاش برای افزودن ۲ هزار سِروِر به شبکه شاد آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا منادی امروز در گردهمایی مجمع خیران مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی افزود: شبکه شاد در حال حاضر ۴۰۰ سرور فعال دارد و ۱۰۰ سرور دیگر نیز تأمین شده است، اما برای بهبود عملکرد این شبکه و ارائه خدمات آموزشی به ۱۷ میلیون دانش‌آموز، به ۲ هزار سرور دیگر نیاز داریم.

وی ادامه داد: میزان تخریب مدارس به‌گونه‌ای است که حتی مدارس جدید نیز در مدت کوتاهی دچار آسیب می‌شوند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کمیسیون آموزش به زنجیره تأمین آموزش اعتقاد داریم و پیگیر اختصاص ۰.۲ درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای مدرسه‌سازی هستیم.

وی افزود: اگر مشارکت مردم و خیران نبود، قطعا در حوزه آموزش با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم، زیرا دولت‌ها به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی نیستند.

منادی با اشاره به جایگاه تبریز در مدرسه‌سازی گفت: تبریز در این حوزه یک نشان است و مرحوم خسروشاهی و خاندان مردانی‌آذر از چهره‌های شاخص مدرسه‌سازی کشور به شمار می‌روند. مدرسه‌سازی کاری است که خداوند به آن برکت می‌دهد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز ۵۲ هزار نیروی بابای مدرسه ساماندهی شدند که پس از پیگیری‌های فراوان، حقوق هر یک از آنها ۶ میلیون تومان افزایش یافت و مجوز استخدام ۲۰ هزار «بابای مدرسه» دیگر نیز صادر شده است.

منادی گفت: بهترین سن شروع آموزش برای کودک پنج‌سالگی است و دولت باید سن آموزش رسمی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش به سمت مهارتی‌شدن حرکت می‌کند و دیپلم به ۲ شاخه مهارتی و نظری تقسیم می‌شود تا دانش‌آموزان نیمی از دوره متوسطه دوم را در هنرستان‌ها آموزش ببینند.