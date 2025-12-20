به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که از ساعت 15 لغایت 18 روز یکشنبه می باید در محل تمرینات حضور داشته باشند به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) محمدرضا توکلیان (فارس)

60 کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)

63 کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) رضا بهمنی (فارس)

67 کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمد اسکندری (اصفهان)

72 کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) امید بهمنی (فارس)

77 کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم) اهورا بویری (خوزستان)

82 کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمد ارجمند (فارس)

87 کیلوگرم: بهروز هدایت (کرمانشاه) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)

97 کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران)

130 کیلوگرم: مرتضی الغوثی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – بابک ولی محمدی (خوزستان) محمدعلی چمیانی (فارس)

مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی یوگا: مالک نامی

مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی

سرپرست: امید شایگان

روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی