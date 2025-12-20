پخش زنده
امروز: -
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۹ دی ماه در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که از ساعت 15 لغایت 18 روز یکشنبه می باید در محل تمرینات حضور داشته باشند به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) محمدرضا توکلیان (فارس)
60 کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)
63 کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) رضا بهمنی (فارس)
67 کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمد اسکندری (اصفهان)
72 کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) امید بهمنی (فارس)
77 کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم) اهورا بویری (خوزستان)
82 کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمد ارجمند (فارس)
87 کیلوگرم: بهروز هدایت (کرمانشاه) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
97 کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران)
130 کیلوگرم: مرتضی الغوثی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)
مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – بابک ولی محمدی (خوزستان) محمدعلی چمیانی (فارس)
مشاور بدنسازی: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
مربی یوگا: مالک نامی
مدیر پشتیبانی: امیر جمشیدی
سرپرست: امید شایگان
روانشناس ورزشی: دکتر حسین سلطانی