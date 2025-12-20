پخش زنده
امروز: -
هوش مصنوعی در سالهای اخیر تحولات بنیادینی در روند تولید محتوای رسانهای ایجاد کرده و بهویژه در حوزه مستندسازی، امکان بازآفرینی سوژههای دشوار، کاهش چشمگیر هزینهها و کوتاه شدن زمان تولید را فراهم آورده است؛ ظرفیتی که میتواند مسیر تولید آثار مستند و حتی سینمایی را بهطور جدی متحول کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشاد افشینپور مستندساز، با حضور در استودیوی شبکه خبر، هوش مصنوعی را ابزاری نوین و کارآمد برای سینما و رسانه دانست و گفت: استفاده از هوش مصنوعی به هیچوجه به معنای کاهش خلاقیت نیست، بلکه یک امکان و فرصت تازه برای فیلمسازان است که باید بیش از پیش از آن بهره ببرند.
وی با اشاره به محدودیتهای زیستمحیطی کشور، بهویژه مسئله کمبود منابع آبی، افزود: طبق آمارها، فقط مصرف آب هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ در جهان به حدود ۷۶۰ میلیارد لیتر میرسد؛ رقمی چند برابر کل ظرفیت منابع آبی کشور ما که اگر قرار بود زیرساخت هوش مصنوعی ملی با این ابعاد داشته باشیم، با چالشهای جدی آب مواجه میشدیم، اما حالا این امکان بهراحتی در دسترس قرار گرفته و چرا نباید از آن استفاده کنیم؟
افشینپور با اشاره به پروژه جدید خود با عنوان «پیش از آنکه ناپدید شوند» گفت: این فیلم با محوریت روند زندگی و انقراض گونههایی مانند شیر ایرانی در کوههای زاگرس و ببر مازندران در جنگلهای هیرکانی ساخته میشود؛ گونههایی که دیگر دسترسی مستقیم به آنها وجود ندارد و بازآفرینی تصویری آنها بدون هوش مصنوعی، ماهها و حتی سالها زمان و هزینههای بسیار سنگین نیاز داشت.
او ادامه داد: با استفاده از هوش مصنوعی، این پروژه با هزینهای بسیار کمتر، شاید حدود یکصدم روشهای سنتی و در زمانی کوتاه قابل تولید است.
در حالی که پیشتر ساخت چنین مستندی حداقل چهار تا پنج سال طول میکشید، اکنون میتوان آن را در شش ماه یا حتی کمتر به سرانجام رساند و سریعتر در اختیار مخاطب قرار داد.
این مستندساز با تأکید بر کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در مراحل مختلف تولید، گفت: از پژوهش، تصویرسازی، افکتگذاری و صداگذاری گرفته تا ترجمه و درج زیرنویس، طراحی پوستر و حتی تولید موسیقی فیلم، همگی با هوش مصنوعی در مدت زمان بسیار کوتاه انجام میشوند؛ کاری که قبلاً یک هفته تا ۱۰ روز زمان میبرد، حالا حداکثر در چند دقیقه قابل انجام است.
افشینپور با اشاره به نگرانیها درباره حذف مشاغل سنتی در فرآیند تولید، افزود: وظیفه مستندساز رساندن یک محصول باکیفیت به مخاطب است؛ اینکه مسیر تولید کوتاهتر یا بلندتر باشد، تفاوتی در خروجی نهایی ندارد؛ اما تأخیرهای طولانی، در نهایت مخاطب را متضرر میکند.
هوش مصنوعی کمک میکند هم مخاطب زودتر اثر را ببیند و هم کارفرما و تولیدکننده منتفع شوند.
وی همچنین به کاربرد هوش مصنوعی در موسیقی فیلم اشاره کرد و گفت: امروز میتوان در چند دقیقه موسیقی اختصاصی یک فیلم بلند را تولید کرد؛ موسیقیای که حتی دارای واترمارک معنوی نامرئی است و مالکیت آن به نام فیلم ثبت میشود.
این مستندساز در پاسخ به نگرانیها درباره خطاهای اطلاعاتی هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی یادگیرنده است. ممکن است در ابتدا خطا داشته باشد، اما با اصلاح پرامپتها و اطلاعات، رفتهرفته دقیقتر میشود و حتی دادههای صحیح را برای استفادههای بعدی ذخیره میکند.
افشینپور در پایان با اشاره به ظرفیت بالای هوش مصنوعی در سینمای داستانی، از فیلمسازان این حوزه خواست نگاه جدیتری به این فناوری داشته باشند و گفت: هوش مصنوعی میتواند دنیایی تازه از امکانات را در اختیار سینماگران قرار دهد و روند تولید آثار را متحول کند.