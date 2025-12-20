معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مرمت ابنیه تاریخی، صرفا بازسازی یک کالبد نیست، بلکه صیانت از حافظه تاریخی، انتقال دانش معماری سنتی و حفظ سرمایه‌های هویتی برای نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا نوروزپور در بازدید از مراحل مرمت مزار قطب الدین حیدر شهرستان تربت حیدریه گفت : توجه هم زمان به فرهنگ، سلامت اجتماعی و میراث تاریخی، مسیر توسعه پایدار و هویت محور شهر‌ها را هموارتر خواهد کرد.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : مجموعه فرهنگی‌- تاریخی قطب الدین حیدر، یکی از شاخص‌ترین بنا‌های مذهبی و عرفانی شرق کشور است که جزء نخستین بنا‌های تاریخی کشور در سال ۱۳۱۰ به شماره ۱۷۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و بخش مهمی از هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی تربت حیدریه را در خود جای داده است.

نوروزپور گفت : این مجموعه ارزشمند، منسوب به قطب الدین حیدر، عارف نامدار قرن ششم هجری، در دوره‌های مختلف تاریخی به ویژه تیموری و صفوی شکل گرفته و شامل بقعه، مسجد، ایوان رفیع و تزئینات اصیل ایرانی- اسلامی است.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : در جریان این بازدید، شاهد مرمت تخصصی تزیینات مزار قطب توسط استاد ابراهیم رفعتی، استادکار برجسته تزئینات و مرمت آثار تاریخی با سابقه مرمت بیش از ۵۰ اثر تاریخی در سطح ملی و بین المللی بودیم، مرمتی که با رویکرد علمی، حداقلی و وفادار به اصالت اثر انجام می‌شد.

وی بر اهمیت هم افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی کشور برای حفاظت از میراث فرهنگی و پیوند آن با زیست امروز جامعه تاکید کرد.