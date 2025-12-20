به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، عباس سلیمی پیشکسوت قرآن کریم گفت: نهادینه‌سازی معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیازمند عزم ملی است، وزارت آموزش و پرورش، دروسی را در این زمینه متناسب با فهم دانش‌آموزان در برنامه درسی آنان بگنجاند.

عباس سلیمی یکی از آسیب‌های جدی که می‌تواند جامعه اسلامی را تهدید کند، توقف در مرز الفاظ دانست و افزود: اگر در مواجهه با قرآن تنها به ظاهر کلمات بسنده کنیم، بهره‌ای شایسته از این کتاب آسمانی نخواهیم برد. همان‌گونه که امیرمؤمنان علی (ع) فرمودند: «ألا لا خَیرَ فی قِراءةٍ لیسَ فی‌ها تَدَبُّرٌ؛ قرائتی که در آن اندیشه و عمل نباشد، خیری در پی ندارد.»

این قاری بین‌المللی ادامه داد: می‌بایست در کنار قرآن کریم، دیگر منابع نورانی همچون نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز مورد توجه قرار گیرند. امام علی بن موسی‌الرضا (ع) فرمودند: «النَّاسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلامِنا لَاتَّبَعُونَا؛ اگر مردم زیبایی‌های سخنان ما را درمی‌یافتند، بی‌تردید از ما پیروی می‌کردند.»

وی اظهار کرد: اگر بتوانیم محتوای این سه کتاب شریف را در جامعه نشر دهیم، فرهنگ‌سازی و آن را نهادینه کنیم، بی‌گمان آثار و برکات آن، بسیاری از نابسامانی‌های اخلاقی و اجتماعی را برطرف خواهد کرد و تحقق این هدف والا، تنها با برگزاری مسابقه‌های قرآنی توسط یک سازمان ممکن نیست بلکه نیازمند عزم ملی است.

این داور مسابقه‌های ملی و بین‌المللی قرآن اضافه کرد: چه نیکوست اگر وزارت آموزش و پرورش از همان دوره ابتدایی، گزیده‌ای از معارف قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را متناسب با فهم دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی بگنجاند و این مسیر در دوره‌های راهنمایی، متوسطه و دانشگاه ادامه یابد تا نسل آینده با این معارف بیگانه نباشد.

آقای سلیمی بهره‌گیری از دستورالعمل‌های قرآن کریم را سبب حل هرگونه مشکل و چالش دانست و گفت: اگر مدیریت جامعه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، خانواده، صلح و امنیت بر پایه دستورالعمل‌های قرآن و رهنمود‌های امیر‌مؤمنان و امامان معصوم (ع) سامان یابد، دیگر شاهد آمار‌های تلخ افزایش طلاق یا زندانی شدن هزاران جوان به‌دلیل جرایم نخواهیم بود، با هدایت افکار جوانان و نوجوانان به‌سوی این معارف، روز شکست جنگ رسانه‌ای دشمن فرا خواهد رسید، زیرا مردمی آگاه، با معرفت و متکی به خداوند، توان مقابله با هر توطئه‌ای را خواهند داشت.

* قرآن و سنت؛ پشتوانه فکری و پایداری اقتدار ملی

وی دربارۀ اهمیت انس و الفت با معارف والای قرآنی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: آنچه در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، جلوه‌ای از عنایت الهی و وحدت ملی بود، دشمن با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی شکست خورد، زیرا مردم با ایمان و همبستگی در برابر نقشه‌های شوم ایستادند.

آقای سلیمی ادامه داد: امروز نیز ایران در اوج اقتدار ایستاده است، اما این اقتدار باید با تقویت پشتوانه‌های فکری و مذهبی، پایدار بماند و بهترین پشتوانه برای این کار قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه است، این منابع ما را با ترفند‌های دشمن و شیوه‌های جنگ روانی آشنا می‌کنند و راهکار‌های خنثی‌سازی آن را به ما می‌آموزند.

این پیشکسوت قرآنی دربارۀ لزوم الگو و مرجع بودن دانشجویان علوم قرآنی در میان افراد جامعه، گفت: می‌توانیم با آسیب شناسی و بررسی مصادیق عینی، می‌توانیم علت اثرگذار نبودن دانشجویان این رشته را رفع کنیم، این الگو باید در دیگر دانشگاه‌ها گسترش یابد تا دانشجویان و استادان با اتکا به عقلانیت و وحی، هم در عرصه علمی و هم در موضع‌گیری‌های سیاسی، از مصالح کشور پاسداری کنند.

آقای سلیمی تاکید کرد: زندگی بی‌ارتباط با قرآن و آسمان، هرگز به سعادت نمی‌انجامد، علم به‌تنهایی کافی نیست و خوشبختی و پیشرفت حقیقی زمانی حاصل می‌شود که بر پایه معنویت و وحی بنا شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم دولت و مجلس شورای اسلامی، قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را در اولویت مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دهند؛ همان‌گونه که برای نفت و انرژی اهمیت قائلند باید برای این منابع نورانی نیز اهمیت قائل شوند و اگر چنین شود، هم در دنیا و هم در آخرت سرافراز خواهند بود.