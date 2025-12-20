پخش زنده
عملیات ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ مدیر عامل شرکت آب منطقهای فارس گفت: عملیات ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی سد سلمانفارسی که در محدوده روستای کهنویه خنج دچار شکستگی شده، با تلاش تیمهای عملیاتی ادامه دارد.
سیاوش بدری افزود: در پی بارشهای اخیر و جاری شدن سیلاب خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی به جنوب فارس در کیلومتر سه روستای کهنویه شهرستان خنج دچار شکستگی شد و بلافاصله پس از بروز این حادثه، تیمهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب فارس برای ترمیم خط و بازگرداندن شرایط به حالت عادی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: تلاشها برای رفع مشکل همچنان ادامه دارد و با بهبود شرایط آب و هوایی، عملیات با سرعت بیشتری در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به وضعیت تأمین آب شهرهای منطقه افزود: در حال حاضر آب شهرهای گراش، لار و خنج از طریق چاههای آهکی تأمین میشود و مشکلی از این بابت ندارند، اما شهر اوز با مشکل آب آشامیدنی مواجه شده است.