در زمینه حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و تضمین حاصلخیزی مزارع استان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع حجیم نهاده‌های اساسی خبر داد. بر اساس آمار رسمی، در هشت ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۷ هزار تن انواع کود کشاورزی در سطح شهرستان‌های استان در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمود مظلومی، مدیر این شرکت، گفت: عملکرد ما در این دوره زمانی به عدد دقیق ۶۷،۳۳۵ تن رسیده است. این محموله‌های راهبردی، از نظر ترکیبات به طور عمده شامل کود‌های اصلی مورد نیاز مزارع بوده؛ به‌طوری که ۵۵،۷۶۸ تن از آن به کود‌های ازته، ۷،۰۱۷ تن به کود‌های فسفاته و مابقی با حجم ۴،۵۴۸ تن به کود‌های پتاسه اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت این توزیع در زنجیره تولید، تصریح کرد: تأمین به موقع این میزان نهاده استراتژیک، نقشی حیاتی در افزایش بهره‌وری محصولات، بهبود استاندارد‌های کیفی تولیدات و حرکت به سوی توسعه پایدار کشاورزی در استان ایفا می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پایان تأکید کرد که این روند با همکاری نزدیک با کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که کشاورزان تمامی مناطق استان، خصوصاً در مناطق کوهستانی و مرزی، کمبودی در دسترسی به کود‌های مورد نیاز خود احساس نخواهند کرد.