به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۸۵ بسته شب یلدایی در آستانه شب یلدا به همت بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها امام رضا (ع)، بخشداری، شورای اسلامی و دهیاری‌های بخش مرکزی رامسر توزیع شد.

فرشته رحیم‌زاده مدیر بنیاد آبشار عاطفه‌های رامسر افزود: ارزش این بسته‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است و اقلام اساسی شب یلدا مانند ماهی، مرغ و میوه در آنها تهیه و توزیع شد.

وی گفت: ما همچنان نیازمند مشارکت خیران بزرگوار هستیم و از همکاری بخشداری، رئیس شورای بخش مرکزی و دهیاران این حوزه قدردانی می‌کنیم.

بابک مشهدیان بخشدار بخش مرکزی رامسر افزود: این اقدام در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد و حمایت از نیازمندان و شادی دل آنها یک وظیفه انسانی است.

وی گفت: شب یلدا جزو آیین‌های کهن ایرانی است و همواره ایرانیان در کنار هم بوده‌اند و نوعدوستی آنها زبانزد است.