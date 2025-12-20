به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این رقابت قرآنی با حضور ۱۱۰ نفر از همسران و دختران بالای ۱۵ سال کارکنان به عنوان مجری طرح در مجتمع فرهنگی، آموزشی طلائیه برگزار شد.

سردارملک زاده جانشین فرمانده انتظامی فارس ضمن تاکید بر اینکه ازتجهیزات به روز آموزشی باید برای کلاس‌های قرآنی و نهج البلاغه استفاده کنیم، گفت: اگر مربی با دانش و خلاق تربیت کنیم می‌توان از گزند آسیب‌های اجتماعی مصون ماند، چرا که ما بواسطه ماموریت‌هایی که داریم نیاز به تقویت ایمان داریم و آن به سلیقه مربی بستگی دارد تا با هنر خود مطالب را به ما بیاموزد.

طرح بشری نوعی آموزش نوین قرآن کریم است که آموزش و یادگیری قرائت صحیح قرآن را بسیار آسان کرده است، به نحوی که برای یادگیری آن محدودیت سنی و سواد تحصیلی بالا لحاظ نشده است.

این طرح بر قدرت شنیداری، تکرار و تمرین زیاد و حافظه تصویری افراد تکیه دارد.