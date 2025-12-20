عضو شورای عالی بورس گفت: با اجرای برنامه‌های حمایتی و سامان‌دهی بازار ارز، بورس در آینده مسیر رشد و شکوفایی را طی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومه آقاپور در حاشیه آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در خصوص بازار سرمایه توضیح داد: حضور مقامات بلندپایه اجرایی در تالار بورس نشانه حمایت علنی و شفاف دولت چهاردهم از بازار سرمایه است. این امر نشان‌ می‌دهد دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه دارد.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: در طول هفته‌های آینده، حمایت‌هایی در حوزه صنایع کوچک و متوسط و همچنین صنایع بزرگ پیش‌بینی شده که در کنار سامان‌دهی بازار ارز، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بازار سرمایه باشد.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به تحولات ساختاری اقتصاد ایران گفت: همه باید بپذیریم که به‌دلیل شرایط خاص جهانی، اقتصاد ایران ناگزیر از حرکت از نظام بانک‌محوری به سمت نظام بازارمحوری است.

آقاپور افزود: با به‌کارگیری ابزار‌های جدید مالی، تلاش می‌کنیم اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تقویت کنیم تا در کنار مردم و با مردم، برای شکوفایی اقتصاد ایران گام برداریم.