روسای هیات های ورزشی میامی ، مشکلات تجهیزاتی و آموزشی توسعه ورزش های قهرمانی و همگانی در این شهرستان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این جلسه که مسئولان ورزش استان سمنان ، فرماندار میامی و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند ، علاوه بر بحث و تبادل نظر درباره توسعه ورزش های همگانی ، در زمینه قهرمان پروری در رشته‌های مدال آور کبدی و کشتی آلیش برنامه ریزی شد .

تعدادی از ملی پوشان تیم های کبدی و کشتی آلیش ایران از اهالی شهرستان میامی هستند .