رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران پس از بازدید کانون اصلاح و تربیت یزد گفت: هدف از سفر به یزد آشنایی با کانون اصلاح و تربیت این شهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزیزد، چیتارو افزود: ۳۰ کانون اصلاح و تربیت در سراسر ایران داریم که این اولین مرکزی است که من بازدید کردم

وی اظهار داشت:در این کانون از مشارکت جامعه و تشکل‌ها برای بازتوانی و اصلاح و تربیت کودکان استفاده می‌شود که امیدوارم تمامی این خدمات در سایر کانون‌های اصلاح تربیت کشور نیز انجام بشود.

رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران افزود: اگر در سایر استان‌ها نیاز به حمایت است، یونیسف آمادگی دارد تا حمایت‌ها و مساعدت‌ها را فراهم کند.

چیتارو گفت: در خصوص کودکانی که مرتکب جرم می‌شوند، درست است که در قبال جرم صورت گرفته مسئولیت دارند، اما در کنار آن، افراد دیگری هم مسئول هستند.

وی همچنین افزود: جرم هویت انسانی فرد را تحریف نمی‌کند و این کودکان باید فرصت دوباره زیستن را داشته باشند تا به جامعه بازگردند.

رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران ضمن قدردانی از تدبیر دستگاه قضایی به دلیل اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برای کودکان بزهکار گفت: به عنوان یونیسف اعلام می‌کنم خدمات و اقداماتی که در کانون اصلاح و تربیت یزد انجام می‌شود بسیار ارزشمند است و امیدوارم بستری فراهم شود تا این دست خدمات در دسترس افرادی که بزهکاری انجام نداده‌اند نیز قرار گیرد.

مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی و مراقبت بعد از خروج سازمان زندان‌های کشور هم در یزد از ثبت همه‌ی خدمات حمایتی از سوی نهاد‌ها در سامانه حمایتی سازمان زندان‌ها خبر داد.

چهارمحالی گفت: در سازمان زندان‌های کشور از سامانه‌ی اقدامات حمایتی با حضور معاون اول قوه‌قضاییه رونمایی کردیم که مبنای آن سند تعالی قوه قضاییه است.

مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌های کشور افزود: این سامانه رابه وجود آوردیم بدین منظور که همه نهادها، افراد، گروه‌ها، ثمن‌ها و خیران باید در ذیل این سامانه خدمات خود و اقدامات حمایتی را به زندانیان ارائه دهند.

مدیرکل زندان‌های استان یزد هم گفت: ایران همواره خود را ملزم به رعایت معاهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی که متضمن رعایت حقوق انسان‌ها و بشریت باشند بوده است و خواهد بود.

مقبلی افزود: ما واژه زندان را در خصوص مددجویان کانون به کار نمی‌بریم، بلکه کانون اصلاح و تربیت می‌نامیم و این دیدگاه ناشی از این است که ما نگاهمان به فرزندانمان نگاه انسانی است.

مقبلی در ادامه اظهار داشت: ما تمام مصوبات کنوانسیون‌های بین المللی را پذیرفته‌ایم و حق رعایت مصالح عالیه کودکان را رعایت میکنیم.

مدیرکل زندان‌های استان یزد گفت: تمامی حقوق‌های بین المللی را رعایت میکنیم و مددجویان با هر دین و مذهبی در کنار یکدیگر به خوبی و راحتی زندگی می‌کنند و خدمات فرهنگی و تربیتی را به صورت یکسان دریافت می‌کنند.