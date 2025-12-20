شورای اسلامی شهر بابل با اکثریت آرا، سید قاسم عبادیان را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از بازداشت سید حامد بیکائی شهردار سابق بابل به اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه، شورای اسلامی شهر بابل با اکثریت آرا سید قاسم عبادیان را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد.

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابل که پیش از ظهر امروز با حضور تمامی اعضا در سالن جلسات شورا برگزار شد، عبادیان با کسب ۹ رأی موافق از مجموع آرا به سمت شهرداری منصوب شد. این انتخاب در پی استعفای شهردار سابق و بازداشت او توسط پلیس امنیت اقتصادی استان انجام گرفت.

سید قاسم عبادیان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران در رشته مدیریت ساخت است و سابقه مدیریت در چندین شهرداری از جمله شهرداری زرگرشهر به مدت ۴۲ ماه، شهرداری گلوگاه بندپی بابل و شهرداری مرزی کلا بابلکنار را در کارنامه خود دارد.

وی افزود: عبادیان همچنین نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد شهرداری و کمیسیون ۷۷ بوده و در سمت‌های معاون و قائم‌مقام شهرداری امیرکلا و مسئول واحد ساختمانی شهرداری امیرکلا فعالیت کرده است.

عبادیان یکی از منتخب شورای شهر بابل در این دوره برای تصدی پست شهرداری است که به وزارت کشور معرفی می‌شود. در این دوره شورای شهر، منتخبان برای شهرداری بابل عبارت بودند از آقایان امانی، دابوییان، بنگر، کیانی، بیکایی و عبادیان و در مجموع سرپرست و منتخبان شامل دابوییان، امانی، بنگر، کیانی، بیکایی، علیجان‌نژاد و عبادیان بوده‌اند.