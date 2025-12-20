\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0645\u0634\u0627\u063a\u0644 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0648 \u062f\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627\u00a0 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n