افزایش ساعت کاری میادین میوه و تره بار به مناسبت شب یلدا
به مناسبت نزدیک شدن به شب یلدا ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام کرد:با توجه به استقبال شهروندان تهرانی برای خرید از میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران و با توجه به فرارسیدن شب یلدا، ساعات کاری بازارهای میوه و ترهبار افزایش یافت.
براساس این اطلاعیه ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار از امروز شنبه ۲۹ تا فردا ۳۰ آذر ماه صبحها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۲۰ شب خواهد بود.
شهروندان میتوانند برای خرید روزانه به ویژه خرید شب یلدا در این ساعات به میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران مراجعه کنند.
همچنین شهروندان میتوانند با استفاده از نرم افزار شهرزاد اقدام به سفارش محصولات مورد نیاز خود کنند تا در سریعترین زمان و با کیفیت بالا به دستشان برسد.