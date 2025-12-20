اقدام به موقع مرکز فوریت‌های پزشکی و پلیس ۱۱۰ در مراغه دو نفر را از خطر گازگرفتگی نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی مراغه گفت: ساعت ۳ بامداد امروز حادثه ای مبنی بر مسمومیت دو مرد با گاز مونوکسیدکربن در مراغه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

علی چنگیزی افزود: در این حادثه فرد تماس گیرنده قادر به دادن آدرس نبود با درخواست اورژانس ۱۱۵ ماموران پلیس ۱۱۰ با کشف محل حادثه، نیرو‌های امدادی را به محل هدایت کردند.

وی اضافه کرد: با اقدام پلیس و حضور سریع و انجام اقدامات پیش بیمارستانی دو نفر که دچار گازگرفتگی و مسمومیت تنفسی شده بودند از مرگ حتمی نجات یافتند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی مراغه اظهار کرد: این دو نفر با شرایط جسمی حاد پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند؛ خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.