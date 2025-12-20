به مناسبت روز حمل و نقل در مراسمی از ۲۰ راننده خودروهای حمل سوخت در غرب استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، عزیز عرب آرادانی مسئول حمل و نقل غرب استان سمنان گفت: در مجموعه حوزه حمل و نقل سوخت ، رانندگان بیش از ۱۵ تانکر سوخت رسان در بیش از ۲۰ نقطه سوخت رسانی بنزین و گازوییل را بر عهده دارند.

حسین عبدلی مدیرعامل شرکت پخش فراوده‌های نفتی منطقه شاهرود هم گفت : ساماندهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش حمل و نقل سوخت و افزایش جایگاه‌های سوخت رسانی در دستور کار است.