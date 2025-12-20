پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: با دستور وزیر کشور، از روز گذشته فرآیند انتخابات شوراها بهطور رسمی آغاز شده و مرحله انتخاب هیئتهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهلونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی استان قم با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم برگزار شد؛ نشستی که در آن آخرین وضعیت انتخابات شوراها، نقش این نهاد در مدیریت محلی، ضرورت آموزش اعضا و اهمیت مشارکت مردم در انتخابات مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، مرتضی حیدری با اشاره به روند فعالیت شوراها در کشور گفت: تجربه حدود شش دوره برگزاری انتخابات شوراها و نزدیک به سه دهه فعالیت این نهاد نشان میدهد شوراها نقش مؤثری در اداره امور محلی، توسعه شهری و روستایی و توزیع عادلانه امکانات داشتهاند.
وی افزود: شوراها در سالهای اخیر بهویژه در حوزههای عمرانی اثرگذاری بیشتری داشتهاند و توانستهاند بخش قابل توجهی از منابع و امکانات را در مسیر نیازهای واقعی مردم به کار بگیرند. هرچه توجه به شوراها و آموزش اعضای آنها افزایش یابد، قطعاً کارآمدی این نهاد مردمی نیز بیشتر خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به گستردگی مشارکت مردمی در مدیریت کشور گفت: امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر از طریق شوراها و با رأی مستقیم مردم در فرآیند تصمیمسازی و مدیریت محلی نقش دارند که این موضوع ظرفیت مهمی برای تقویت اداره امور در سطح شهرها و روستاها به شمار میرود.
حیدری با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراها گفت: مشارکت مردم در این انتخابات نقش مستقیمی در بهبود مدیریت شهری، اجرای عدالت، کاهش نابرابریها و پاسخگویی بهتر به مطالبات عمومی دارد و حضور پرشور مردم میتواند مسیر خدمترسانی را هموارتر کند.
وی در ادامه به آخرین وضعیت انتخابات شوراها در استان قم اشاره کرد و افزود: با دستور وزیر کشور، از روز گذشته فرآیند انتخابات شوراها بهطور رسمی آغاز شده و مرحله انتخاب هیئتهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. فرمانداران در شهرستانها پنج روز فرصت دارند تا هیئتهای اجرایی را تشکیل دهند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم ادامه داد: فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها از بیستویکم دیماه آغاز خواهد شد و امیدواریم داوطلبان با آمادگی، برنامهمحوری و انگیزه خدمت در این عرصه حضور پیدا کنند.
حیدری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخاباتی پرشور در استان قم گفت: پیشبینی میشود در یازدهم اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، شاهد برگزاری انتخاباتی منظم و با مشارکت گسترده مردم باشیم و برگ دیگری به کارنامه مردمسالاری در کشور افزوده شود.
در این جلسه همچنین بر لزوم برنامهریزی دقیق برای اجرای انتخابات، افزایش آگاهی داوطلبان، توجه به آموزش اعضای شوراها و تقویت نقش مدیریت محلی در پاسخگویی به نیازهای مردم تأکید شد.
در ادامه، ماشاءالله سعادتمند رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمنان گفت: دشمنان جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای فعال هستند، اما ملت ایران با وحدت و انسجام حول محور ولایت توانسته از آزمونهای بزرگ با موفقیت عبور کند.
وی افزود: یکی از جلوههای مهم این انسجام، حضور مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی بهویژه انتخابات است و انتخابات شوراها از مهمترین عرصههای مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی استان قم با بیان اینکه شش دوره انتخابات شوراها تجربه ارزشمندی برای کشور به همراه داشته است، گفت: شوراها امروز نقش مهمی در مدیریت بودجهها، عمران شهری، خدمات اجتماعی و رسیدگی به امور روزمره مردم ایفا میکنند و بسیاری از پیشرفتهای شهری حاصل عملکرد این نهادهاست.
سعادتمند آموزش مستمر اعضای شوراها را ضروری دانست و تصریح کرد: نبود آموزش کافی میتواند زمینهساز بروز تخلف یا ضعف عملکرد شود، در حالی که آموزش هدفمند و مستمر میتواند کارآمدی شوراها را افزایش دهد.
وی همچنین بر لزوم انتخاب افراد صالح، متعهد و کارآمد برای شوراها تأکید کرد و افزود: اجرای دقیق قانون شوراها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به وظایف این نهاد، نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم و سلامت مدیریت شهری دارد.