\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u06af\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0632\u0647\u0645 \u0648\u0637\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06af\u0627\u0632 \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n